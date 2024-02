Sino Splendid Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Sino Splendid-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,16 HKD, was einer Abweichung von -5,88 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, und somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Sino Splendid ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sino Splendid-Aktie zeigt einen Wert von 71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 51,43, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Sino Splendid basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Sino Splendid. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht wesentlich von der Norm abweicht.

Zusammenfassend erhält die Sino Splendid-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments insgesamt ein "Neutral"-Rating.