Sino-Platinum Metals Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Sino-platinum Metals-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 13,51 CNH liegt 8,65 Prozent unter dem GD200 von 14,79 CNH, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 13,79 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand zum aktuellen Kurs -2,03 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Sino-platinum Metals-Aktie eine überdurchschnittliche Rendite von -16,58 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -24,65 Prozent verzeichnet, schneidet Sino-platinum Metals positiv ab und liegt um 8,07 Prozent darüber. Dies führt zu einem positiven Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für die Sino-platinum Metals-Aktie bei 32 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 54,39 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Sino-platinum Metals-Aktie ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sino-platinum Metals beschäftigt, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

