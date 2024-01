Sino-Platinum Metals Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Aktienkurs von Sino-platinum Metals hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Sino-platinum Metals um mehr als 7 Prozent höher, bei 0,76 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,63 Prozent aufweist, übertrifft Sino-platinum Metals mit einer Rendite von 7,38 Prozent deutlich die Branche. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Sino-platinum Metals derzeit überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 22,92 Punkten, was auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sino-platinum Metals verläuft derzeit bei 15,21 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 14,28 CNH liegt. Dieser Abstand von -6,11 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 14,44 CNH, was einer Differenz von -1,11 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Sino-platinum Metals.

