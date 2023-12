Sino Oil, Gas Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Sino Oil And Gas liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 40,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden weist Sino Oil And Gas im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0% auf, was 9,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Damit wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sino Oil And Gas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,61% erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -11,99% gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,6% für Sino Oil And Gas und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat sich die Stimmung für Sino Oil And Gas in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.