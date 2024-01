Sino Oil, Gas Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetztes Instrument in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Sino Oil And Gas wird der RSI für den kurzfristigen Zeitraum von 7 Tagen und den etwas längerfristigen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Sino Oil And Gas-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 57,89 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Sino Oil And Gas-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,12 HKD, während der Kurs der Aktie (0,122 HKD) um +1,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,12 HKD, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite bei Sino Oil And Gas beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Sino Oil And Gas. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war ebenfalls kaum spürbar. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".