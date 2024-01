Sino Oil, Gas Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Sino Oil And Gas liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sino Oil And Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,12 HKD. Dies zeigt eine "Neutral"-Bewertung an. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Sino Oil And Gas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,53 Prozent erzielt, was 53,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.