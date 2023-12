Sino Oil, Gas Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger bei Sino Oil And Gas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Sino Oil And Gas mit einer Rendite von 32,61 Prozent mehr als 43 Prozent darüber. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -10,68 Prozent, während Sino Oil And Gas mit 43,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sino Oil And Gas verläuft aktuell bei 0,12 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,122 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +1,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,12 HKD angenommen, was ebenfalls einer Differenz von +1,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal und der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Sino Oil And Gas liegt bei 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 38,24 für 25 Tage, was jeweils zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.