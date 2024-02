Sino Oil, Gas Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Sino Oil And Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,15 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Outperformance von +2,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um -8,23 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,23 Prozent hatte, liegt Sino Oil And Gas 2,08 Prozent darüber. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Sino Oil And Gas-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 0,12 HKD, was einer Abweichung von +1,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,122 HKD) entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,12 HKD nahe dem letzten Schlusskurs (+1,67 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Sino Oil And Gas daher ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikationsfrequenz, rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, deutet bei Sino Oil And Gas auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 bei 25 Tagen liegen bei 50 und bestätigen diese Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren eine "Neutral"-Einschätzung für Sino Oil And Gas.