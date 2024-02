Sino Oceanrvice Holding Ltd Aktie: Wann tut sich was?

Die Sino-ocean Service-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) hat einen aktuellen Wert von 1,07 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,495 HKD lag und somit einen Abstand von -53,74 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,6 HKD ergibt sich eine Differenz von -17,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Sino-ocean Service-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating generiert. Der RSI25 ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird ebenfalls berücksichtigt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen ergibt eine neutrale Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer. Die Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung für die Sino-ocean Service-Aktie.