Sino-Ocean HoldingADR Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten zwei Wochen wurde die Firma Sino-ocean von Anlegern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird bei der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sino-ocean liegt bei 34,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung und Intensität der Diskussionen rund um die Aktien von Sino-ocean wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sino-ocean ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Sino-ocean derzeit -1,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -16,3 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.