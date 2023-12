Sino-Ocean Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Sino-ocean-Aktie ergibt interessante Einblicke in die Kursentwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,54 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,44 HKD weicht somit um -18,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 0,45 HKD und der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,22 Prozent ab. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Sino-ocean wurden untersucht. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeichnen ein positives Bild der Anlegerstimmung. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zur Abschätzung, ob die Sino-ocean-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (57,89 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,93 Punkte) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Sino-ocean-Aktie damit für die technische Analyse, das Sentiment und den RSI jeweils eine "Neutral"-Bewertung.