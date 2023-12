Sino-Life Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Sino-life-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine schlechte Bewertung erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,9 Prozent im Branchenvergleich und von 34,28 Prozent im Sektorvergleich erzielt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus zeigt die fundamentale Analyse ein überbewertetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,43 im Vergleich zum Branchenmittel von 31,44, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung und die Diskussionsintensität nur mittelmäßig aktiv waren, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sino-life-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien überwiegend negative Bewertungen und wird weder als attraktive Dividendenanlage noch als gute langfristige Investition empfohlen.