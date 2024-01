Sino-Life Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Bei Sino-life liegt das KGV bei 32,57, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Sino-life im Vergleich zur Branchendurchschnitt schlechter ab, da sie momentan eine Rendite von 0 Prozent aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 6,27% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,085 HKD der Sino-life-Aktie um 29,17 Prozent unter dem GD200 (0,12 HKD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 0,09 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -5,56 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich, dass die Performance von Sino-life in den letzten 12 Monaten um 43,15 Prozent gefallen ist, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zur Branche und zum Sektor darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Sino-life-Aktie auf Grundlage der fundamentalen, technischen und branchenspezifischen Kriterien.