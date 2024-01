Sino-Life Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Sino-life hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -45,51 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie "Zyklische Konsumgüter". In der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite bei -4,49 Prozent, und auch hier liegt Sino-life mit 41,02 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Sino-life eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dieser Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Sino-life bei 0,12 HKD, während die Aktie selbst bei 0,085 HKD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -29,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,09 HKD, was einem Abstand von -5,56 Prozent entspricht, und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Sino-life liegt bei 66,67 Punkten und der RSI25 bei 68,89 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält das Sino-life-Wertpapier in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.