Sino-Life Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Sino-life hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 48,98 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -6,31 Prozent, und Sino-life liegt aktuell 39,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sino-life auf 0,12 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,085 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,17 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -5,56 Prozent erneut als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sino-life bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten führt.

Die Stimmung in Bezug auf Sino-life hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.