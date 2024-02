Sino-Life Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Sino-life zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -45,51 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,23 Prozent, und Sino-life liegt mit 36,28 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Sino-life eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sino-life liegt derzeit bei 33, was bedeutet, dass die Börse 33,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Sino-life zahlt. Dieser Wert liegt 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 30 und führt zu einer Überbewertung des Titels, der daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sino-life aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sino-life eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.