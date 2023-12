Sino-Life Aktie: Augen auf!

Die Sino-life-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,083 HKD, was einem Unterschied von -36,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -17 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Rendite hat die Sino-life-Aktie im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -43,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie damit 48,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -3,38 Prozent, und die Sino-life-Aktie liegt 39,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sino-life-Aktie liegt bei 100, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,91 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher erhält die Sino-life-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Ausblick für die Sino-life-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt und des RSI.