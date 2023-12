Sino Land Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Land Company":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sino Land-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sino Land-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,56, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Aktie der Sino Land hat derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,19 HKD. Der aktuelle Kurs beträgt 8,49 HKD, was zu einer Distanz zum GD200 von -7,62 Prozent führt und somit die Bewertung "Schlecht" nach sich zieht. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 8,11 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit +4,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger bei Sino Land in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Sino Land nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Sino Land-Aktie basierend auf dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.

