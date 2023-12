Sino Land Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Land Company":

Die Aktie der Sino Land wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener technischer Indikatoren analysiert. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergab einen aktuellen Wert von 9,27 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 7,84 HKD lag, was einem Unterschied von -15,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergab sich hingegen ein Wert von 8,18 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,16 Prozent) liegt, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ordnete der Sino Land-Aktie ein "Neutral"-Rating zu, mit einem RSI7-Wert von 58,14 und einem RSI25-Wert von 53,22.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhielt die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigten.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigte hingegen, dass über Sino Land in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wurde die Sino Land-Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen.