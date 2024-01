Sino LandADR Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Sino Land in den letzten vier Wochen kaum verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral eingestuft. Sowohl positive als auch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen nicht im Mittelpunkt der Diskussionen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Sino Land-Aktie. Der RSI7 beträgt 8,7, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 36,56 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Zusammen ergibt sich hieraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sino Land-Aktie 9,19 HKD erreicht, während der Kurs der Aktie bei 8,49 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 8,11 HKD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" auf der Grundlage der technischen Analyse.