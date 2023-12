Sino Hotels Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Aktie von Sino Hotels wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 25,18 insgesamt 19 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,09 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Bezogen auf den Aktienkurs hat Sino Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,55 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche lag bei -3,24 Prozent, was bedeutet, dass Sino Hotels eine Underperformance von -1,3 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,31 Prozent, wobei Sino Hotels 9,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Sino Hotels in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sino Hotels mit 1,76 HKD aktuell +1,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sino Hotels liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf Basis des RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich der RSI für Sino Hotels bei 44, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.