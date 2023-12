Sino Hotels Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Sino Hotels hat im letzten Jahr eine Rendite von -4,55 Prozent erzielt, was 13,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 1,4 Prozent, und Sino Hotels liegt aktuell 5,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt für Sino Hotels einen Wert von 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sino Hotels war ebenfalls gering, was zu einem "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine "Schlecht"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen also auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.