Sino Hotels Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) der Sino Hotels-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 30, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 55,3 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Aspekten ist Sino Hotels im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,08 im Vergleich zum Branchen-KGV von 25,92. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" empfohlen.

Die Dividendenrendite von Sino Hotels liegt derzeit bei 0 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,14%) darstellt. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Sino Hotels wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.