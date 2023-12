Sino Hotels Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Sino Hotels als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sino Hotels-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und einen Wert für den RSI25 von 85,71. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie wird als neutral eingeschätzt, sowohl auf Basis von sozialen Plattformen als auch durch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und dass die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Sino Hotels-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,55 Prozent erzielt, was 14,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 4,52 Prozent, und Sino Hotels liegt aktuell 9,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sino Hotels-Aktie derzeit bei 25 eingestuft. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sino Hotels 25,18 Euro zahlt, was 20 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31. Aus diesem Grund wird der Titel unterbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.