Sino Harbour Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sino Harbour liegt bei 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Sino Harbour in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sino Harbour bei 0,142 HKD und ist damit +1,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +18,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Sino Harbour in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie der Sino Harbour basierend auf dem Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.