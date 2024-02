Sino Harbour Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sino Harbour heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sino Harbour überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger starke Schwankungen. Sino Harbour ist auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sino Harbour-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag. Wir haben die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet und festgestellt, dass Sino Harbour eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Sino Harbour hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Sino Harbour-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird die Sino Harbour-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.