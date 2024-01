Sino Grandness Food Industry Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Sino Grandness Food Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,22 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -44,68 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -6,54 Prozent gefallen sind, schnitt Sino Grandness Food Industry schlechter ab. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -6,1 Prozent, und die Aktie von Sino Grandness Food Industry lag 45,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Sino Grandness Food Industry eine Einschätzung von "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz war im vergangenen Zeitraum üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Sino Grandness Food Industry ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50 und der RSI25 für 25 Tage ebenfalls 50, was auf ein insgesamt "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators hindeutet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Sino Grandness Food Industry diskutiert wurde und es keine besonders positiven oder negativen Themen gab, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Insgesamt erhält Sino Grandness Food Industry sowohl auf der Basis des Anleger-Sentiments als auch des Relative Strength-Index eine "Neutral"-Bewertung.