Sino Grandness Food Industry Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Sino Grandness Food Industry-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls einen Wert von 50 aufweist. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sino Grandness Food Industry.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Sino Grandness Food Industry-Aktie mit -51,22 Prozent um 46 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,07 Prozent auf, wobei Sino Grandness Food Industry mit 47,15 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Sino Grandness Food Industry in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sino Grandness Food Industry gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Sino Grandness Food Industry investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.