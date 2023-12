Sino Grandness Food Industry Aktie: Ist das noch normal?

Die Sino Grandness Food Industry hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,02 SGD erreicht, während der Aktienkurs selbst auch bei 0,02 SGD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 0 Prozent beträgt. Ebenso steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,02 SGD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Sino Grandness Food Industry in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Sino Grandness Food Industry bei 50, was als neutral eingestuft wird. Dies gilt auch für den RSI25-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite der Sino Grandness Food Industry liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 4,37 % als schlecht eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also für die Sino Grandness Food Industry in verschiedenen Bereichen eine neutrale bis schlechte Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sino Grandness Food Industry-Analyse vom 11.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sino Grandness Food Industry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sino Grandness Food Industry-Analyse.

Sino Grandness Food Industry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...