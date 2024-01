Sino Grandness Food Industry Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Sino Grandness Food Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,22 Prozent erzielt. In ähnlichen Branchen ist der Durchschnitt um -7,24 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -43,98 Prozent für Sino Grandness Food Industry entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -6,63 Prozent, und Sino Grandness Food Industry lag um 44,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz hat die Aktie von Sino Grandness Food Industry in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sino Grandness Food Industry daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sino Grandness Food Industry-Aktie eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist ebenfalls eine Abweichung von 0 Prozent auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Sino Grandness Food Industry auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sino Grandness Food Industry liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was eine weitere Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.