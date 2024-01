Ping An Healthcare and Aktie: Es gibt was neues!

Das Unternehmen Ping An Healthcare And weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität eine neutrale Bewertung. Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Ping An Healthcare And-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse einen Wert von 45,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,94 und bestätigt diese Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Ping An Healthcare And in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,14 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -1,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche dar. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Ping An Healthcare And um 11,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.