Sino-German United Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Sino-german United-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Sino-german United.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Sino-german United haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sino-german United-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,47 EUR liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt dagegen bei 0,51 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den Social Media war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sino-german United. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Sino-german United eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Bewertungen für Sino-german United neutral bis positiv ausfallen.