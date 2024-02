Sino Geophysical Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Sino Geophysical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sino Geophysical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,92 und ein Wert für den RSI25 von 75,35. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Sino Geophysical in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sino Geophysical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche ist dies eine Underperformance von -6,17 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.