Sino Geophysical Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Sino Geophysical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Energiesektors (0,97 Prozent) einer Unterperformance von 10,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 18,13 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 16,22 CNH liegt, was einem Abstand von -10,54 Prozent entspricht. Dies resultiert in einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,37 CNH, was einer Differenz von -6,62 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sino Geophysical-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf ein überkauftes Wertpapier hindeutet. Dies führt zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht". Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Langfriststimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie weisen eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen und führt daher ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Sino Geophysical bezüglich des Langfriststimmungsbildes.