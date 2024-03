Sino Geophysical Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Das Wertpapier von Sino Geophysical erhält eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da der RSI7 aktuell bei 41,68 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass es weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50,51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung, da die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv war. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung, und in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Sino Geophysical.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Unterperformance, da die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,15 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Sino Geophysical damit 4,77 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sino Geophysical-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,66 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,42 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,07 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Sino Geophysical-Wertpapier damit eine "Neutral"-Bewertung.