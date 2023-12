Sino Geophysical Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit erhalten hat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sino Geophysical-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0,11 Prozent, was 4,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sino Geophysical bei 18,07 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,48 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,33 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Abstand von -10,21 Prozent bei "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sino Geophysical-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

