Sino Geophysical Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war besonders die Aktie von Sino Geophysical Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigten sich die Meinungen auch mit negativen Themen rund um Sino Geophysical. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sino Geophysical derzeit bei 17,92 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,47 CNH und weist somit einen Abstand von -13,67 Prozent auf. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von -7,81 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sino Geophysical liegt der RSI7 aktuell bei 53,95 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 69,56. Insgesamt erhält das Sino Geophysical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Sino Geophysical auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.