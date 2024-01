Sino Geophysical Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sino Geophysical liegt bei einem Wert von 176, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Sino Geophysical weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

In technischer Hinsicht wird die Sino Geophysical auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,77 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (14,44 CNH) um -18,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 16,43 CNH, was einer Abweichung von -12,11 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Sino Geophysical mit -9,15 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,16 Prozent. Auch hier liegt Sino Geophysical mit 16,31 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sino Geophysical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.