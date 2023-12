Sino Gas Holdings Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Spezialität Einzelhandelsgesellschaft Sino Gas hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei 0 % liegt. Dies sind 5,34 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 5,34 %. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator für die Anlageentscheidungen, zeigt eine neutrale Bewertung für die Sino Gas-Aktie. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Aktie. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sino Gas beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sino Gas eine Rendite von -31,82 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,58 Prozent, wobei Sino Gas mit 34,4 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Sino Gas-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 7,72 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (40,75). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

