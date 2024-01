Sino Gas Holdings Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Sino Gas bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), bewegt sich der RSI für die Sino Gas bei 57, was ebenfalls eine "Neutral"-Situation signalisiert. Insgesamt erhält die Sino Gas daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sino Gas bei 7,72 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche als preisgünstig und damit als "gut" eingestuft werden kann.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Sino Gas durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sino Gas-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,365 HKD, was einem Unterschied von -25,51 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Sino Gas daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.