Sino Gas Holdings Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Sino Gas-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der aktuelle Kurs von 0,365 HKD um 27 Prozent unter dem GD200 (0,5 HKD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,37 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,35 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt die Kombination dieser Werte ein "Neutral"-Rating für den Sino Gas-Aktienkurs.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Sino Gas-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Sino Gas-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche zu einer Underperformance von -33,69 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 41,99 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis weist die Sino Gas-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,72 auf, was 81 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.