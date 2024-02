Sino Entertainment Technology Holdi Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Sentiment und Buzz rund um Sino-Entertainment ist über einen längeren Zeitraum hinweg auf einem durchschnittlichen Niveau geblieben, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und entspricht somit einer neutralen Einschätzung. Insgesamt wird Sino-Entertainment in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sino-Entertainment auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 48,61 bzw. 56,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Sino-Entertainment zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge und löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -11,79 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.