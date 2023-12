Sino Entertainment Technology Holdi Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Sino-Entertainment-Aktie wird charttechnisch analysiert und erhält gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite ergibt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine positive Bewertung von "Gut". Insgesamt wird das Unternehmen daher charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt sich in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine entscheidenden positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert eine überkaufte Situation auf 7-Tage-Basis und eine neutrale Situation auf 25-Tage-Basis, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sino-Entertainment-Aktie daher gemischte Bewertungen aus technischer und sentimentaler Sicht und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.