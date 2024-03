Sino Biopharmaceutical Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Aktienkurs von Sino Biopharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,45 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -0,82 Prozent bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -24,42 Prozent, wobei Sino Biopharmaceutical um 4,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sino Biopharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Arzneimitteln. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (2,47 % gegenüber 3,64 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sino Biopharmaceutical wird als "Gut" eingestuft, mit einem Niveau von 8,51. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 38,78 eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sino Biopharmaceutical besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Stimmungsbarometers führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigt das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.