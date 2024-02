Checkpoint Therapeutics Aktie: Der Knall ist da!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Checkpoint Therapeutics wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was insgesamt zu einem guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Checkpoint Therapeutics aktuell bei 2,3 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,99 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,48 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer aktuellen Differenz von -9,95 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Checkpoint Therapeutics liegt bei 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Checkpoint Therapeutics-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,01 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Checkpoint Therapeutics somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

