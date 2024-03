Sino Biopharmaceutical Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Die Dividendenrendite von Sino Biopharmaceutical liegt derzeit bei 2,47 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,11 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,3 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 3,08 HKD unter dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von -5,84 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit in der technischen Analyse ein Rating von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,98 Punkte) führen zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Sino Biopharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,45 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt um -27,94 Prozent gefallen ist, ergibt sich eine Underperformance von -0,52 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Sino Biopharmaceutical um 4,03 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.