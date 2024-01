Sino Biopharmaceutical Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Der Aktienkurs von Sino Biopharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -22,26 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite für Aktien aus der "Gesundheitspflege"-Branche betrug -17,92 Prozent, und Sino Biopharmaceutical liegt auch hier mit 4,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,63 HKD für die Sino Biopharmaceutical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,31 HKD, was einem Unterschied von -8,82 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,43 HKD zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Sino Biopharmaceutical für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Dividenden schüttet Sino Biopharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche. Die Differenz beträgt lediglich 0,61 Prozentpunkte (2,86 % gegenüber 3,47 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich auch in verstärkten Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sino Biopharmaceutical widerspiegelte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.