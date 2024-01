Sino American Oil Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sino American Oil-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Sino American Oil.

Die technische Analyse ergibt, dass sich für die Sino American Oil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,24 USD für den Schlusskurs ergibt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,1 USD, was einen Unterschied von -58,33 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,1 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag und somit eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis ergibt. Insgesamt erhält Sino American Oil somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Wenn es um Sentiment und Buzz geht, konnte in den letzten vier Wochen bei Sino American Oil keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Sino American Oil veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Analyse der verschiedenen Indikatoren zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Sino American Oil führt.

Sino American Oil kaufen, halten oder verkaufen?

