SinoSun Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sinosun beträgt das aktuelle KGV 183. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Sinosun weder unterbewertet noch überbewertet, was dem Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung einbringt.

In der technischen Analyse errechnet sich eine +4,77-prozentige Abweichung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sinosun-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,13 CNH mit dem aktuellen Kurs (7,47 CNH) vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ist mit einem Wert von 7,65 CNH nah am letzten Schlusskurs (-2,35 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie sowohl für die langfristige als auch die kurzfristige Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Sinosun veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sinosun beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sinosun liegt bei 53,93, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls eine neutrale Situation anzeigt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".