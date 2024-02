Tianjin Teda Biomedical Engineering Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Dividendenrendite von Tianjin Teda Biomedical Engineering beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0 Prozent) liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine neutrale Bewertung erhalten.

In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -56 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemikalien-Branche eine Underperformance von -46,37 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Tianjin Teda Biomedical Engineering um 46,37 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Tianjin Teda Biomedical Engineering daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt hat das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung erhalten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich. Dadurch erhält die Aktie von Tianjin Teda Biomedical Engineering ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.